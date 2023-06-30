У СБУ розповіли деталі справи проти нардепа Алєксєєва: провадження відкрили ще в квітні

У червні відбулася перша розмова між депутатом та потерпілим.

Кримінальне провадження щодо вимагання грошей в іноземця проти народного депутата Сергія Алєксєєва (“Євросолідарність”) було відкрито в квітні за заявою потерпілого. Перша розмова, де нрадеп пропонував свої “послуги” іноземцю, відбулася 1 червня.

Уже 17 червня депутат отримав першу частину коштів – 20 000 доларів. Про це повідомили на брифінгу СБУ та Офісу генерального прокурора.

Після цього, за даними слідства, підозрюваний заявив, що треба ще кошти для вирішення питання в суді першої інстанції. 29 червня він отримав другий “транш”.

За словами заступника голови СБУ Сергія Наумюка, нардеп, маючи адвокатський досвід, розумів протиправність своїх дій і застосовував різні методи конспірації, щоб ускладнити документування злочину.

“Проведено увесь комплекс заходів, зокрема, й негласні розшукові дії, які зафіксували порушення закону. У кримінальній справі фігурує чинний народний депутат України. Він протиправно заволодів коштами іноземного громадянина за сприяння в отриманні статусу біженця. Весь перебіг подій задокументовано співробітниками СБУ. Ми володіємо аргументованою доказовою базою”, – запевнив Наумюк.

Сьогодні вранці СБУ повідомила, що викрила нардепа, який за $50 тис. обіцяв “відмазати” іноземця від екстрадиції. За даними слідства, парламентар “гарантував” використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. СБУ не повідомляє прізвища нардепа, але, за даними джерел LB.ua, йдеться про Алєксєєва. У “Євросолідарності” назвали обшуки в свого члена продовженням політичного тиску.

ДБР тим часом зазначило, що клопотатиме про арешт нардепа з альтернативою застави в 10 млн.

Сергій Алєксєєв був обраний народним депутатом двічі. У 2019 році від партії “Європейська солідарність” (№20 у списку, член партії). Голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

У 2014 був народним депутатом від БПП (№55) у списку. Був заступником голови Комітету з питань правової політики і правосуддя. // LB.ua