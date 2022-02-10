У шахрайстві з відшкодуванням ПДВ на суму понад ₴850 тис. підозрюють підприємця на Закарпатті

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури місцевому підприємцеві повідомлено про підозру у підробленні та використанні офіційного документа, а також шахрайстві на 856 тис грн (ч.ч. 1, 4 ст. 358ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік зареєстрував ФОП і вказав, що займається організацією перевезення вантажів. Однак, не здійснюючи підприємницьку діяльність, підробив ряд офіційних документів для одержання бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Протягом майже двох років щомісяця чоловік подавав до податкової інспекції декларації з ПДВ як документи про результати фінансово-господарської діяльності. При цьому в них містилися недостовірні дані про обсяги здійснення операцій із міжнародних перевезень вантажів, які підлягали оподаткуванню. Насправді ж такі перевезення не здійснювалися, а підприємець безпідставно заволодів 856 тис грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування у провадженні здійснюють слідчі Мукачівського райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури