У шахрайстві з відшкодуванням ПДВ на суму понад ₴850 тис. підозрюють підприємця на Закарпатті

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За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури місцевому підприємцеві повідомлено про підозру у підробленні та використанні офіційного документа, а також шахрайстві на 856 тис грн (ч.ч. 1, 4 ст. 358ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік зареєстрував ФОП і вказав, що займається організацією перевезення вантажів. Однак, не здійснюючи підприємницьку діяльність, підробив ряд офіційних документів для одержання бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Шахрайство із відшкодуванням ПДВ на понад 850 тис гривень – підозрюють підприємця на Закарпатті

Протягом майже двох років щомісяця чоловік подавав до податкової інспекції декларації з ПДВ як документи про результати фінансово-господарської діяльності. При цьому в них містилися недостовірні дані про обсяги здійснення операцій із міжнародних перевезень вантажів, які підлягали оподаткуванню. Насправді ж такі перевезення не здійснювалися, а підприємець безпідставно заволодів 856 тис грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування у провадженні здійснюють слідчі Мукачівського райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури

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