У Швеції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова, – ЗМІ

Чеченського блогера Тумсо Абдурахманова розстріляла група людей у його квартирі у Швеції 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеченський опозиційний Telegram-канал 1ADAT.

“Маємо достатньо інформації, що підтверджує його загибель, а його брат, Мухаммад, був прихований спецслужбами… Тумсо був розстріляний вночі групою осіб і наразі з’ясовуються деталі вбивства”, – йдеться у повідомленні.

“Радіо Свобода” повідомляє, що Абдурахманова застрелили в ніч проти 2 грудня в його квартирі у Швеції. При цьому правоохоронці Швеції поки не коментували цю інформацію.

Абдурахманов критикував владу Чечні. У 2015 році він виїхав із РФ після конфлікту з родичами голови Чечні Рамзана Кадирова. Він отримав статус політичного біженця у Швеції.

У Чечні блогера звинувачують у зв’язках із “Ісламською державою”.

У 2020 і 2021 роках на життя Абдурахманова і його брата вже робили замах. У 2021 році блогер також повідомляв, що в Чечні викрали дев’ять його родичів.

Як повідомлялося раніше, СБУ оголосила у розшук Рамзана Кадирова.