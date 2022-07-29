У справі про махінації з ліками для онкохворих на Житомирщині оголосили підозри двом медпрацівникам та двом пособникам

28 липня на підставі зібраних матеріалів оголошено про підозри у низці кримінальних діянь завідуючому одного з відділень онколікарні, медичній сестрі, менеджеру зі збуту аптечної мережі та їх пособникові. Викрили злочинні оборудки поліцейські ГУНП Житомирщини спільно зі співробітниками УСБУ в регіоні за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що злочинна схема була організована та функціонувала під безпосереднім керівництвом 33-річного завідуючого відділенням. Він, як лікар, робив відмітки у медичних картах хворих про призначення їм хіміотерапії та необхідність видачі певних препаратів, достовірно знаючи, що такі засоби хворий не отримає.

Залучена до протиправної діяльності медична сестра була відповідальна за облік та звітність дороговартісних засобів для лікування злоякісних новоутворень, отриманих за кошти Державного бюджету України і придбаних за кошти місцевого бюджету. Вона зазначала у медичних картах хворих та журналах відповідного обліку видачу їм на руки для проходження подальшого лікування певних хіміопрепаратів у необхідній кількості. На підставі цих відміток формувала щомісячний звіт про надходження та відпуск (використання) медичних виробів, що у подальшому дозволяло їх списувати з балансу. У реальності ж препарати переходили в особисте розпорядження завідуючого відділення та згодом перепродавались.

Для цього до схеми були залучені менеджер зі збуту аптечних мереж однієї з сусідніх областей та знайомий завідуючого відділення. Їх роль полягала в отриманні препаратів та доставленні їх до місць подальшої реалізації.

Нагадаємо, у вересні 2021 року під час викриття схеми та проведення невідкладних слідчих дій з автомобіля одного з учасників злочинної схеми було вилучено готівку та чергову партію ліків (50 упаковок вартісного протипухлинного препарату).

Наразі під час досудового розслідування встановлено, що злочинна схема діяла понад року (з червня 2020 по вересень 2021) і за цей час цинічними діями, що нівелюють високе покликання лікаря, завдано збитку онкодиспансеру на суму майже 180 тисяч гривень.

Відтак 28 липня завідуючому відділення оголошено про підозри у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 ККУ) та у службовому підробленні шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 ККУ). До речі, чоловік є депутатом Житомирської міської ради 8-го скликання.

Медичній сестрі, окрім названих уже статей, інкримінується використання завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 358 КК України).

Ще двом учасникам схеми, 29-річному жителю Хмельниччини, менеджеру зі збуту, та 44-річному житомирянину висунуто підозри у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 191 ККУ). Молодший з чоловіків є депутатом однієї з сільських рад Хмельницького району.

Відділ комунікації поліції Житомирської області