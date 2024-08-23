У справі про мільйонні розкрадання у «Харківобленерго» з’явились нові підозрювані

Правоохоронці оголосили нові підозри у справі щодо розкрадання грошей «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторів.

Про це повідомили в НАБУ та САП.

Про підозри повідомили директору із загальних питань АТ «Харківобленерго» та керівнику ще одного комерційного підприємства

Правоохоронці встановили, що впродовж квітня — вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» зробив так, щоб дві «потрібні» компанії обрали постачальниками 11,9 тисячі трансформаторів та 79,4 тисячі лічильників та допоміжного обладнання. Вартість завищили на 132,5 мільйона гривень.

За даними слідства, «схема» завдала АТ «Харківобленерго» збитків на 12,5 мільйона гривень, оскільки саме стільки коштів уже встигли перерахувати. Привласнити іншу частину — 120 мільйонів гривень — не змогли, бо запровадили воєнний стан і підприємству почала надавати гуманітарну допомогу українські та міжнародні організації.

Наразі у справі є вже сім підозрюваних: виконувач обов’язків голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 роки); директор з загальних питань АТ «Харківобленерго»; керівник відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго» та два керівники комерційного підприємства, які залучили керівника відділу Харківської торгово-промислової палати та приватного оцінювача.

Підозри оголосили за: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. // hromadske