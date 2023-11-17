Заволодіння ₴220 тис. на реконструкції каналізації – на Житомирщині судитимуть підрядника та інженера з техннагляду

Прокурор Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури надіслав до суду обвинувальний акт стосовно двох посадових осіб.

Зокрема, колишньому директору підприємства інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Інженера з технічного нагляду – приватного підприємця обвинувачують у службовій недбалості, що спричинило шкоду державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, який на той час обіймав посаду директора підприємства, відповідно з укладеним договором, у 2017 році зобов’язався реконструювати каналізаційну систему в одному із селищ міського типу Житомирщини. На роботи з місцевого бюджету було виділено 1,3 млн грн.

Проте підрядник порушив умови договору щодо виконання обсягу робіт та використання необхідних матеріалів. Фактично окремі цикли реконструкції, зокрема, прокладання трубопроводу, встановлення колодязів тощо взагалі не виконав. При цьому склав недостовірні документи та надав для оплати.

Інженер-приватний підприємець, який мав би перевірити відповідність виконаних робіт та дотримання технологічного процесу реконструкції затвердженому проекту, підписав акти з неправдивими відомостями.

Унаслідок цього з бюджету зайво перераховано понад 220 тис. грн, якими підрядник заволодів.

Наразі накладено арешт на майно директора, яке перебуває у його власності.

Також до суду заявлено позов про стягнення з обвинувачених заподіяних збитків.

Досудове розслідування проводило Житомирське райуправління поліції

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури