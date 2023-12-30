У США 14-річного хлопця підозрюють у вбивстві батьків і пораненні сестри

В американському штаті Каліфорнія правоохоронці арештували 14-річного хлопця за підозрою у вбивстві своїх батьків та пораненні 11-річної сестри.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент трапився в окрузі Фресно. Шериф округу повідомив, що затриманий сам подзвонив до поліції після скоєного злочину. Водночас правоохоронцям він повідомив, що у їх будинок увірвався незнайомець, який напав на його родину, а потім втік на вантажівці.

Однак коли правоохоронці почали детально розпитувати хлопця про події, вони помітили деякі невідповідності у його словах.

“Докази зрештою показали, що він сфабрикував історію про вторгнення та був відповідальним за використання кількох видів зброї для нападу на свою маму, тата та сестру”, — сказав шериф.

Батькам хлопця було по 37 років. Молодша сестра арештованого доставлена у лікарню з важкими травмами. Дівчинку прооперували і, за словами медиків, її життю нічого не загрожує. Третя дитина – 7-річний хлопчик – не постраждав під час нападу, його після інциденту забрали інші члени родини.

14-річного підозрюваного помістили у колонію для неповнолітніх. Йому висунули звинувачення у вбивстві та замаху на вбивство.

У поліції не повідомили, як були вбиті батьки та з якої зброї. Також поки не вдалось вияснити мотиви вбивства.

“Трагедія ситуації настільки велика, що двоє дітей втратили матір і батька через дії іншого брата. Через цей інцидент ці діти будуть рости без матері та батька”, – сказав шериф.

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