У столиці викрили шахраїв у інтернет-продажу неіснуючих автомобілів

Фігуранти на платформі оголошень виставляли на продаж вживані автівки за умови передплати. Однак отримавши гроші клієнтів – зловмисники не виконували взятих на себе обов’язків. Таким чином вони привласнили понад мільйон гривень.

Правопорушників викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Солом’янського управління місцевої поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури № 9.

Встановлено, що до протиправних дій причетні двоє жителів Сумської області. Чоловіки на платформі оголошень «продавали» вживані автівки з Європи. Автомобілі з-за кордону коштували значно дешевше їхньої ринкової вартості в Україні. Головною умовою купівлі була часткова передплата.

Після отримання першого платежу, зловмисники запевняли покупців, що нібито виїхали за кордон для перевезення автівки. Далі імітували законність угоди, зокрема надсилали покупцям завчасно створені відео, а також надавали фейкові доручення. Переконавши клієнтів — вимагали другий платіж, який дорівнював майже повній вартості покупки. В решті – зловмисники «зникали» та не виконували взятих на себе обов’язків.

Таким чином зловмисники ошукали 24-х громадян на понад мільйон гривень.

За місцем проживання правопорушників та в їхніх автівках працівники поліції провели обшуки спільно з спецпідрозділом Сумської поліції та вилучили докази причетності до злочинної діяльності.

Наразі працівники поліції встановлюють можливих спільників правопорушників.

Фігурантам оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України