У столиці затримали чоловіка, який через ревнощі до смерті побив товариша

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він невдовзі помер. Затриманий перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До чергової частини столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Кочури вони госпіталізували чоловіка без свідомості з множинними травмами голови, який у лікарні помер. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, у ході проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що напередодні між двома чоловіками відбувся конфлікт нібито через те, що потерпілий раніше проявляв надмірну симпатію до дружини опонента:

«Після розмови виникла бійка, у ході один чоловік повалив на землю іншого та почав бити кулаками по голові, у результаті чого той втратив свідомість. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, ним виявився раніше не судимий уродженець Житомирської області, 1989 року народження, який у скоєному зізнався».

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва