«Продавав» недорого побутову техніку та велосипеди: поліцейські викрили шахрая

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Зловмисник відбуває покарання та ошукував громадян із-за ґрат. Працівники поліції зібрали докази причетності неодноразово судимого фігуранта до 20 злочинних епізодів. Від його дій постраждали жителі майже з усіх регіонів країни. Оперативники та слідчі продовжують встановлювати осіб, які б могли постраждати від дій зловмисника.

Злочинну схему ошукування користувачів соціальних мереж вигадав 35-річний вінничанин.

«Продавав» недорого побутову техніку та велосипеди: поліцейські викрили шахрая

Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за пограбування, хуліганство, наркозлочини, крадіжку та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі він відбуває покарання за вчинення грабежу.

«Продавав» недорого побутову техніку та велосипеди: поліцейські викрили шахрая

Зловмисник в соціальних мережах розміщував фейкові оголошення з продажу велосипедів та кухонної побутової техніки. Під час спілкування з потенційними покупцями, він просив скинути йому завдаток в розмірі від 500 до 1000 гривень. Після того, як він отримував гроші – на зв’язок він більше не виходив.

Під час проведення обшуку за місцем відбування ним покарання, поліцейські вилучи мобільні телефони, чорнові записи з номерами рахунків куди потерпілі переказували гроші.

Задокументували протиправну діяльність засудженого оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції, слідчі Відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції спільно з відділом оперативно-розшукової роботи Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції та оперативного відділу державної установи «Стрижавська виправна колонія № 81».

Досудове розслідування за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури триває.

Наразі слідчими Відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції здійснюється досудове розслідування провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області 

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