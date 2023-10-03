«Продавав» недорого побутову техніку та велосипеди: поліцейські викрили шахрая

Зловмисник відбуває покарання та ошукував громадян із-за ґрат. Працівники поліції зібрали докази причетності неодноразово судимого фігуранта до 20 злочинних епізодів. Від його дій постраждали жителі майже з усіх регіонів країни. Оперативники та слідчі продовжують встановлювати осіб, які б могли постраждати від дій зловмисника.

Злочинну схему ошукування користувачів соціальних мереж вигадав 35-річний вінничанин.

Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за пограбування, хуліганство, наркозлочини, крадіжку та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі він відбуває покарання за вчинення грабежу.

Зловмисник в соціальних мережах розміщував фейкові оголошення з продажу велосипедів та кухонної побутової техніки. Під час спілкування з потенційними покупцями, він просив скинути йому завдаток в розмірі від 500 до 1000 гривень. Після того, як він отримував гроші – на зв’язок він більше не виходив.

Під час проведення обшуку за місцем відбування ним покарання, поліцейські вилучи мобільні телефони, чорнові записи з номерами рахунків куди потерпілі переказували гроші.

Задокументували протиправну діяльність засудженого оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції, слідчі Відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції спільно з відділом оперативно-розшукової роботи Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції та оперативного відділу державної установи «Стрижавська виправна колонія № 81».

Досудове розслідування за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури триває.

Наразі слідчими Відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції здійснюється досудове розслідування провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області