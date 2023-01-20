На Луганщині у дезертирстві та колабораціонізмі підозрюються так звані «посадовиці Марківської районної адміністрації ЛНР»

За процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил колишнім прикордонницям заочно повідомлено про підозру у дезертирстві та колабораціонізмі (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України підозрювані самовільно залишили місце служби поблизу смт. Новопсков Старобільського району Луганщини, вибувши у невідомому напрямку.

Також колаборантки у період тимчасової окупації смт. Марківка Старобільського району на Луганщині, підтримавши агресорський режим, почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Обидві добровільно обійняли псевдопосади в архівному та земельному відділах так званої «Марківської районної адміністрації ЛНР».

Досудове розслідування здійснюється слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил