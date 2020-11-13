У столиці затримали одеситку, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру мешканці м. Одеса, яка займалася вербуванням жінок і переправляла їх до Турецької Республіки з метою сексуальної експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 40-річна одеситка, змовившись з громадянином Турецької Республіки, підшукувала у столиці молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному стані.

Жінкам пропонувалась робота на території м. Стамбул у сфері надання сексуальних послуг із привабливим прибутком, частину якого необхідно було передавати роботодавцю.

У четвер, 12.11.2020 року, у ході спільної спецоперації СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ВБЗПТЛ ГУНП у м. Києві зловмисницю затримано під час спроби переправлення нею двох жінок через державний кордон України до Туреччини.

Наразі до Печерського районного суду м. Києва скеровано клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Київська міська прокуратура