У столиці затримали росіянина-наркодилера з «товаром» в асортименті – амфетамін, екстазі, кокаїн

Раніше судимий громадянин росії, який проживає в Києві, продавав наркотики та психотропи. «Товар» збував під час особистих зустрічей із покупцями, передаючи «з рук у руки». Вартість вилучених у зловмисника речовин, за цінами «чорного» ринку, становить 800 тисяч гривень.

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками управління карного розшуку поліції Києва та слідчими Печерського управління поліції в ході відпрацювання оперативної інформації затримали раніше судимого за наркозлочини 44-річного громадянина росії.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили близько 300 г амфетаміну, 637 пігулок екстазі, кокаїн, канабіс, псилоцибінові гриби та MDMA. Заборонені речовини дилер збував під час особистих зустрічей з клієнтами, а оплату отримував готівкою.

Вартість вилученого, за цінами «чорного» ринку, становить 800 тисяч гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід — тримання під вартою на 30 діб без права внесення застави.

За результатами експертизи діям чоловіка буде надано остаточну правову кваліфікацію. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі працівники поліції встановлюють шляхи постачання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Печерська окружна прокуратура міста Києва.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України