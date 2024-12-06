У столиці перед судом постане чоловік, який тяжко травмував знайомого

Зловмисник під час бійки декілька разів вдарив ножем товариша у спину. На час слідства він перебував під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони госпіталізували чоловіка з ножовими пораненнями. Оперативний черговий негайно направив на місце слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

Як повідомила слідча Шевченківського управління поліції Олена Анісімова, поліцейські на місці події опитали свідків та очевидців події:

«Ми встановили, що два чоловіка перебували біля магазину, що розташований на проспекті Берестейський. Між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник дістав складаний ніж і вдарив ним декілька разів потерпілого у спину, після чого втік з місця події. Потерпілого госпіталізували, а зловмисника ми затримали неподалік місця події. Ним виявся 40-річний житель Львова».

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури нападнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. На час досудового розслідування , за рішенням суду він перебував під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва