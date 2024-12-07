У столиці повідомили про підозру чоловіку, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно матері

Поліцейські неодноразово притягували кривдника до адміністративної відповідальності, штрафи він сплачував, проте продовжував надалі вчиняти домашнє насильство. За скоєне йому загрожує до двох років позбавлення волі.

До Шевченківського управління поліції неодноразово надходили заяви від 63-річної місцевої мешканки про те, що її син протягом тривалого часу словесно ображає її та погрожує фізичною розправою. Усі випадки належним чином документували працівники сектору протидії домашньому насильству.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Анастасія Футоряніна, правоохоронці складали відносно кривдника протоколи за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства:

«Суд призначав 40-річному кривднику покарання у вигляді штрафів, а також зобов’язав його пройти обов’язкову програму для кривдників. Попри це, зловмисник продовжував принижувати та ображати матір».

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили порушнику про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – Домашнє насильство. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва