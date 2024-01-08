У столиці судитимуть чоловіка, який кинув гранату біля багатоповерхівки

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а під час затримання правоохоронці виявили у порушника ще один боєприпас. Днями слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне 35-річному уродженцю Луганщини загрожує до семи років позбавлення волі.

Подія трапилась у вересні минулого року в Дніпровському районі столиці. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля будинку на вулиці Вифлеємська вона почула звук, схожий на вибух.

На місці події правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Деякі пошкодження були виявлені на автомобілі «Вольво», який знаходився поруч. З місця слідчо-оперативна група вилучила залишки вибухового пристрою.

Співробітники карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Дніпровського управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що до вчинення хуліганських дій причетний раніше неодноразово судимий за майнові злочини та хуліганство уродженець Луганщини – 1998 року народження. Правоохоронці з’ясували, що порушник прийшов до будинку, де мешкає чоловік, з яким у нього давній конфлікт, та кинув гранату, яка вибухнула.

Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в його особистих речах гранату «Ф-1» із запалом.

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкції вказаних статей передбачають до семи років позбавлення волі.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва