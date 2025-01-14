У столиці затримали чоловіка, який до смерті забив свою 72-річну матір

За скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Подія відбулась у Подільському районі столиці. Встановлено, що між сином та матір’ю виник конфлікт на побутовому ґрунті, у результаті чого, 47-річний чоловік став наносити численні удари матері кулаками та ногами. Схопивши металевий лист з газової плити він продовжив бити матір, допоки жінка не перестала подавати ознаки життя.

47-річного киянина поліцейські затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність фігуранта до тяжкого злочину.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, повідомили затриманому про підозру, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва