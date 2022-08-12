У столиці затримали чоловіка, який побив та пограбував «товариша по чарці»

Після розпиття алкогольних напоїв зловмисник побив потерпілого та відібрав у нього мобільний телефон.

Правоохоронці розшукали нападника разом із речовим доказом в іншому районі столиці. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Генерала Воробйова його побив та пограбував знайомий. Для встановлення обставин події оперативний черговий направив на місце патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції та оперативників.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий вживав у квартирі алкогольні напої разом із знайомими. Після цього вони вийшли на вулицю, де один із чоловіків побив заявника, відібрав у нього мобільний телефон та втік. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали нападника в іншому районі столиці та у ході поверхневого огляду виявили у нього викрадений ґаджет.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – житель столиці, 1997 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжки.

Слідчі Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та направили клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва