У Сумах директор благодійного фонду торгував посвідченнями «волонтерів»

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури 19 квітня 2024 року повідомлено про підозру засновникові благодійної організації, який з метою одержання неправомірної вигоди вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості (ч. 4 ст. 368-3 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за грошову винагороду видавав посвідчення учасників благодійної організації особам, які фактично не здійснювали волонтерської діяльності. Зокрема, з початку квітня 2024 року задокументовано передачу громадянам трьох підроблених посвідчень, в яких зазначено, що особи дійсно надають волонтерську допомогу та мають права, обов’язки, відповідно до Закону України «Про волонтерську допомогу». За одне посвідчення директор фонду отримував 10 000 гривень.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура