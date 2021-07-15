У Сумах повідомлено про підозру чоловіку, який зберігав відеозаписи з дитячим порно

У ході відпрацювання оперативної інформації, співробітники управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області спільно з працівниками відділу кримінального аналізу поліції області, слідчими Сумського районного управління поліції, співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми, викрили чоловіка, який за місцем мешкання зберігав дитячу порнографію. Правопорушником виявився 34-річний мешканець обласного центру.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили персональний комп’ютер, на якому зберігалися файли дитячої порнографії.

Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області