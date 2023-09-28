У Рівному судитимуть голову житлового кооперативу, який привласнив майже 20 мільйонів

Слідчі Рівненського РУП скерували до суду кримінальне провадження відносно 39-річного жителя Хмельниччини, обвинуваченого у заволодінні, розтраті грошових коштів під час будівництва багатоквартирного будинку та легалізації доходів у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2017 років голова одного з рівненських житлово-будівельних кооперативів, укладав з фізичними особами договори про пайову участь у будівництві житлового комплексу на вулицях Костромська та Гагаріна. Діючи з корисливих мотивів, він одержував від пайовиків грошові кошти. Готівку голова кооперативу привласнював, а це — 9,5 мільйонів гривень, а суми, що надходили на банківський рахунок — частково виводив на інші рахунки. Відтак, через банківські махінації привласнив іще 10 млн грн.

Таким чином голова кооперативу ошукав 31 особу, які так і не отримали обіцяної нерухомості. У серпні цьогоріч йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, а суд обрав запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Слідчі закінчили досудове розслідування та за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження днями скерували до суду.

Крім того, на розгляді суду перебувають матеріали щодо ще 35 потерпілих. Тож у списку ошуканих вкладників — 66 осіб.

За скоєне відповідно до санкцій статей обвинуваченому може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Рівненської області