У Сумах затримали зловмисника, який вчинив розбійний напад на кредитну організацію

Сьогодні до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одну з кредитних організацій міста Суми. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група та введено в дію спеціальну поліцейську операцію.

Налякана жінка, яка працює в організації касиром, розповіла правоохоронцям, що до приміщення завітав невідомий, одягнутий у захисну маску. Погрожуючи ножем чоловік наказав заявниці лягти на підлогу та заволодів коштами з каси у розмірі 11 319 гривень. Після чого зник у невідомому напрямку.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисника вдалось виявити за декілька годин. Працівники патрульної поліції зупинили маршрутне таксі на виїзді з міста, де і виявили підозрюваного. При ньому знаходився ніж та ті самі викрадені гроші. Розбійником виявився 37-річний житель Сумського району.

Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області