У центрі Києва водій-порушник побив паркувальника
Водія-порушника поліція розшукала через дві години після інциденту.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
Інцидент стався в четвер, 30 вересня. За даними поліції, водій автомобіля Skoda запаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду. Через це інспектор з паркування зробив йому зауваження та почав складати постанову про порушення. Проте водій вдарив паркувальника в обличчя та втік.
Постраждалому довелося викликати швидку.
Через дві години поліцейські розшукали водія. Ним виявився 36-річний чоловік. Проти порушника відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Йому загрожує до 5 років обмеження волі. // ДілоTweet