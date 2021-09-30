У центрі Києва водій-порушник побив паркувальника

Водія-порушника поліція розшукала через дві години після інциденту.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Інцидент стався в четвер, 30 вересня. За даними поліції, водій автомобіля Skoda запаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду. Через це інспектор з паркування зробив йому зауваження та почав складати постанову про порушення. Проте водій вдарив паркувальника в обличчя та втік.

Постраждалому довелося викликати швидку.

Через дві години поліцейські розшукали водія. Ним виявився 36-річний чоловік. Проти порушника відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Йому загрожує до 5 років обмеження волі. // Діло