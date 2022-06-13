У вбивстві двох людей підозрюється житель Кам’янець-Подільського району

За процесуального керівництва Кам’янець-Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру 30-річному мешканцю Кам’янець-Подільського району за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Трагедія сталась 22 травня в с. Жванець на Кам’янеччині.



Троє знайомих, двоє чоловіків та жінка, разом розпивали алкоголь в помешканні підозрюваного.

На ґрунті ревнощів між чоловіками виникла бійка, під час якої господар будинку металевим розвідним ключем спричинив своєму опоненту смертельні тілесні ушкодження. Жінка намагалась розборонити чоловіків, але підозрюваний і її вдарив ключем по голові, від чого потерпіла померла на місці події.

Щоб приховати вчинений ним злочин, зловмисник сховав тіла у підвалі будинку, де мешкав, ретельно прибрав оселю і втік у сусіднє село.

Чоловіка розшукали правоохоронці та затримали.

На даний час підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури