У вбивстві 4-річного хлопчика на Дніпропетровщині підозрюють матір та її співмешканця

У справі про смертельне побиття 4-річного хлопчика процесуальне керівництво здійснює особисто керівник Дніпропетровської обласної прокуратури

Прокурор повідомив про підозру матері дитини та її співмешканцю за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства дитині було нанесено численні удари в різні ділянки тіла.

Від отриманих травм хлопчик помер.

Сьогодні їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

На виконання доручення Генерального прокурора процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиметься групою прокурорів під керівництвом керівника обласної прокуратури.

Досудове розслідування триває та зʼясовуються всі обставини вчинення насильницького злочину проти дитини.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури