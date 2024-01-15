У вбивстві двомісячної доньки підозрюють мешканця Київщини

Ювенальні прокурори Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру мешканцю Київщини за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть дитини ( ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, в одному з сіл Білоцерківського району 18-річний хлопець залишився вдома зі своєю двомісячною дочкою. Дівчинка вередувала, що сильно дратувало підозрюваного. Аби «заспокоїти» дитину чоловік підійшов до її візочка та вдарив її по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя.

Коли на місце події приїхали медики та правоохоронці, чоловік намагався ввести слідство в оману та звинувачував у смерті дочки медиків, які напередодні лікували її від запалення легень.

Проте судово-медична експертиза підтвердила, що смерть малюка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура