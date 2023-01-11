У Вінниці поліцейські розшукали зловмисника, який в ТЦ викрав у чоловіка понад 120 000 гривень

9 січня поліцейські Вінницького райуправління поліції встановили та розшукали зловмисника, який у торговому центрі вчинив крадіжку барсетки зі 122 000 гривень та документами. За такий злочин чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

До поліції звернувся 45-річний житель м. Вінниці, який повідомив, що близько 11.00 у приміщенні торгового центру він втратив свою барсетку у якій знаходились документи та грошові кошти у сумі близько 122 000 гривень.

В ході виїзду на місце події поліцейськими встановлено, що крадіжку скоїв 60-річний місцевий житель. Оперативники протягом кількох годин розшукали правопорушника за місцем проживання. Чоловік зізнався у вчиненому та добровільно віддав барсетку у якій знаходились грошові кошти та документи потерпілого.

Як з’ясувалось, потерпілий через терміновий телефонний дзвінок залишив свої речі без нагляду, а правопорушник скористався нагодою та викрав забуті речі.

Речові докази частково вилучені.

За фактом крадіжки розслідується провадження, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8-ми років.

Відділ комунікації поліціїВінницької області