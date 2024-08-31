У Вінниці поліцейські встановили зловмисника, причетного до крадіжки ₴76 000
30 серпня до поліції звернулася 50-річна мешканка м. Вінниці з повідомленням про крадіжку 76 000 гривень із належного їй складу.
Виїздом на місце події працівники Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління встановили причетність до крадіжки 19-річного жителя обласного центру, який працював вантажником на складі. Скориставшись відсутністю в приміщенні інших працівників, зловмисник викрав із тумбочки гроші.
У вчиненому хлопець зізнався. Частину грошей він встиг витратити.
Правопорушник затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – до 8 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet