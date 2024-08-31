У Вінниці поліцейські встановили зловмисника, причетного до крадіжки ₴76 000

30 серпня до поліції звернулася 50-річна мешканка м. Вінниці з повідомленням про крадіжку 76 000 гривень із належного їй складу.

Виїздом на місце події працівники Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління встановили причетність до крадіжки 19-річного жителя обласного центру, який працював вантажником на складі. Скориставшись відсутністю в приміщенні інших працівників, зловмисник викрав із тумбочки гроші.

У вчиненому хлопець зізнався. Частину грошей він встиг витратити.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області