У Вінниці затримали «бігунка», який «вирішував» питання у Сервісному центрі МВС

Спроба заробити легкі гроші обернулась для мешканця Вінниччини проблемами із законом. Прикриваючись уявними зв’язками, ділок за гроші обіцяв допомогу з розв’язання будь-якого питання у Сервісному центрі МВС. Поліцейські затримали фігуранта та вручили йому підозру.

Незаконні оборудки в одному з ТСЦ Вінниці провертав 25-річний місцевий мешканець. Він пропонував свою допомогу у реєстрації та перереєстрації автівок, оформленні довідок щодо технічного стану транспортних засобів, отриманні номерних знаків з бажаною комбінацією цифр та вирішенні інших питань у держзакладі. Зловмисник гарантував, що оформлення всіх документів буде швидким та без черги, адже він нібито має зв’язки з керівництвом закладу.

Оперативники Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Вінницького райуправління затримали зловмисника одразу після отримання ним 40 тисяч гривень неправомірної вигоди. Саме у таку суму він оцінив послугу щодо оформлення на нового власника документів на машину.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігуранта правоохоронці виявили та вилучили гроші, довіреності, оформлені на різних людей, висновки технічних експертиз, копії та відтиски печаток, чорнові записи.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Вінницького райуправління повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Тепер 25-річному чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України