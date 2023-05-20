У Вінниці затримали підозрюваного у зґвалтуванні 22-річної дівчини

Злочин стався 17 травня в одному із вінницьких хостелів. 51-річного зловмисника поліцейські затримали наступного дня у Київській області. До сусідньої області чоловік втік відразу після вчинення злочину і планував там переховуватись від правоохоронців.

Працівники поліції встановили, що чоловік, на якого вказувала потерпіла, також користувався послугами цього ж хостелу. Оперативники відразу ідентифікували його особу та почали пошуки. 51-річного підозрюваного затримали у м. Біла Церква.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом слідчим відділом Вінницького районного управління поліції відкрито провадження за ч. 1 ст. 152 кримінального кодексу України (зґвалтування). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області