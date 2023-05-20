У Вінниці затримали підозрюваного у зґвалтуванні 22-річної дівчини

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Злочин стався 17 травня в одному із вінницьких хостелів. 51-річного зловмисника поліцейські затримали наступного дня у Київській області. До сусідньої області чоловік втік відразу після вчинення злочину і планував там переховуватись від правоохоронців.

Працівники поліції встановили, що чоловік, на якого вказувала потерпіла, також користувався послугами цього ж хостелу. Оперативники відразу ідентифікували його особу та почали пошуки. 51-річного підозрюваного затримали у м. Біла Церква.

вінницькі поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні 22-річної дівчини

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

вінницькі поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні 22-річної дівчини

За цим фактом слідчим відділом Вінницького районного управління поліції відкрито провадження за ч. 1 ст. 152 кримінального кодексу України (зґвалтування). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

 

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