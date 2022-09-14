У виправдовуванні військової агресії РФ та закликах до зміни меж території України підозрюється мешканець Києва

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактами поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування російської військової агресії проти України, глорифікація її учасників та розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 110 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний у квітні-червні 2022 року створив та адміністрував у соціальних мережах акаунти, на сторінках яких публікував матеріали, що виправдовують збройну агресію рф проти України та містять заклики до насильницької зміни меж території України.

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У ході проведення обшуку за місцем проживання прихильника ідей «руського миру» підтверджено факт поширення ним антиукраїнських матеріалів та отримано доступ до облікових записів останнього, з яких здійснювалося адміністрування вищезазначених ресурсів.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура

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