Правоохоронці перекрили канал надходження кокаїну до столиці

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва перекрито канал постачання кокаїну до столиці та викрито 4 особи причетних до незаконної діяльності (ч. 2 ст. 307 КК України).

Так, в ході досудового розслідування правоохоронцями викрито 4 чоловіків, причетних до збуту наркотичного засобу кокаїну у місті Києві, та здійснено ряд оперативних закупок з метою документування їхньої злочинної діяльності.

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено близько 150 г кокаїну, розфасованого та готового до збуту, а також 200 тис. гривень, 30 тис. євро та 9 тис. дол. США.

Наразі затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Викриття злочинної діяльності проводилось спільно із співробітниками Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ДОТЗ НП України.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура