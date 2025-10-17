У заволодінні ₴800 тис. під час реконструкції парку «Орлятко» підозрюють підрядника та посадовця Київзеленбуду
Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу КО «Київзеленбуд» та директору підрядної організації, які заволоділи бюджетними коштами під час реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом’янському районі міста Києва.
Встановлено, що приватне підприємство мало виконати роботи з вивезення ґрунту, а працівник комунального об’єднання – проконтролювати обсяги виконаних робіт. Натомість директор підрядної організації вніс у документи інформацію про роботи, які фактично не були виконані, отримавши за них понад 800 тис. гривень.
Дії підозрюваного підрядника кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України. Працівника комунального підприємства підозрюють у пособництві вказаним правопорушенням.
