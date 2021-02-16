​У житомирському гуртожитку сталося вбивство

Подія сталась пізно увечері 15 лютого в одному з гуртожитків міста. Під час хмільного застілля між двома жінками виник конфлікт і старша смертельно поранила молодшу ножем. Винуватицю затримали поліцейські. Триває з’ясування усіх обставин.

Близько півночі 15 лютого до Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення про ножове поранення жінки в одному із гуртожитків міста.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи, які встановили попередні обставини. За наявними відомостями, в одній з кімнат, де проживали 63-річна житомирянка із своїм 35-річним сином відбувалось пізнє застілля. Його учасницею стала 42-річна знайомця господарів. Під час вживання спиртного між жінками виник раптовий конфлікт, у ході якого старша жінка вдарила гостю ножем.

Потерпіла померла до приїзду медиків і поліції. Причину смерті наразі встановлюють судово-медичні експерти.

Водночас правоохоронці затримали підозрювану пенсіонерку. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України кримінального провадження.

За чинним законодавством позбавлення життя людини карається ув’язненням на строк від 7 до 15 років. // zhitomirnews.com