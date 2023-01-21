У Житомирі охоронника житлового комплексу викрили у крадіжках майна мешканців

З підсобного приміщення, належного 38-річній жительці обласного центру, зникли 3 велосипеди, самокат та рибальське приладдя. Про це жінка повідомила до поліції.

Поліцейські з’ясували, що власниця не навідувалась до своєї комори у підвалі багатоповерхівки ще з кінця минулого року. А двері, ймовірно, були ненадійно замкнені. Тож коли саме сталась крадіжка, встановити було складно.

Втім, оперативники кримінальної поліції з’ясували, що у приміщенні кілька разів бував 54-річний охоронник житлового комплексу. Чоловік отримував ключі від підвалу для нібито проведення господарських робіт. Подальші зібрані докази підтвердили підозри правоохоронців: чоловік користувався викраденим велосипедом, щоб дістатися додому у Глибочицьку громаду.

Попередньо, ще кілька тижнів тому він помітив відчинені двері в одній з комор та зауважив цінне майно. Відтак під час чергування «похазяйнував» у чужій коморі та переніс речі в інше приміщення. Згодом таки скористався одним з велосипедів.

Поліцейські вилучили все викрадене. Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Йому може загрожувати тривале ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області