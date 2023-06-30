У Житомирі викрили торговця вибухівкою

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у зберіганні та збуті вибухової речовини без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідство встановило, що у скоєнні злочину проти громадської безпеки підозрюється 33-річний житомирянин. Чоловік, з метою власної вигоди, незаконно роздобував вибухову речовину, яку продавав за готівку клієнтам.

Днями в обласному центрі, в обідню пору, він намагався провернути одну з таких протиправних оборудок. Зокрема, збути місцевому жителю майже один кілограм вибу хової речовини за 6 тис. грн.

Однак відразу після одержання виторгу за небезпечний товар був викритий правоохоронцями. Вилучену вибухову речовину передано для проведення відповідних експертиз.

Фігурант затриманий у порядку ст. 208 КПК України та поміщений до слідчого ізолятора. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Тривають слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини скоєння злочину та причетність до нього інших осіб.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

У разі доведення вини фігуранту загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури