У злочинах проти дітей підозрюють 5 жителів Полтавщини

Захист прав дітей є одним із пріоритетів діяльності органів прокуратури. З метою протидії злочинам, скоєним стосовно неповнолітніх, прокурори вживають максимальних заходів.

Упродовж 28 червня-1серпня цього року на Полтавщині було викрито 5 чоловіків за підозрою у кримінальних правопорушеннях проти статевої свободи і недоторканості, життя та здоров’я особи та проти власності.

Зокрема, уродженцю Кіровоградської області, який зараз проживає на Полтавщині, повідомлено про підозру у насильницьких діях сексуального характеру, вчинених повторно, та умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 153, ч. 1 ст. 125 КК України).

За даними слідства, 36-річний неодноразово судимий чоловік споював 15-річну сусідку, і коли неповнолітня не могла чинити опір, скоював стосовно неї сексуальне насильство.

Окрім цього, він побив свою співмешканку, яка стала свідком події.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Жителю Миргородського району повідомлено про підозру у замаху на вчинення дій сексуального характеру щодо неповнолітньої особи, які не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України).

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 45-річний чоловік зайшов до будинку, де проживала 16-річна дівчина, та намагався зґвалтувати. Неповнолітня чинила опір і вирвалася від зловмисника.

Підозрюваний також перебуває під вартою.

Мешканцю Лубенщини повідомлено про підозру у насильницьких діях сексуального характеру, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 153 КК України).

Досудовим розслідуванням 55-річний чоловік підозрюється у сексуальному насильстві стосовно 4-річної доньки своїх сусідів.

Наразі особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

Жителю Полтавського району інкримінують спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Реагуючи на скаргу свого 6-річного сина на дії сусідського хлопчика, 32-річний чоловік із пневматичної рушниці вистрілив у спину 8-річної дитини.

Наразі малолітній перебуває у лікарні, а підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Один із полтавців підозрюється у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Встановлено, що 21-річний юнак, перебуваючи поблизу магазину, погрожував 16-річному хлопцеві кухонним ножем і відібрав гроші та особисті речі.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці скоєння злочину, наразі він перебуває під вартою.

Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.

За процесуального керівництва Диканської, Лубенської, Миргородської та Полтавської окружних прокуратур досудове розслідування здійснюють органи поліції Полтавщини.

Допит неповнолітніх проводиться з урахуванням стандартів правосуддя, дружнього до дитини.

Загалом із початку року прокурори Полтавщини здійснювали процесуальне керівництво у майже 700 кримінальних провадженнях, в яких потерпіли діти.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури