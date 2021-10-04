Убийство полицейского в Чернигове: пятерых подозреваемых отправили под стражу

Деснянский районный суд города Чернигов отправил под стражу всех пятерых подозреваемых в убийстве полицейского, сообщает полиция Черниговской области.

«На время досудебного расследования пятеро фигурантов будут находиться под стражей», — говорится в сообщении.

Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по п.12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186) Уголовного кодекса Украины.

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2 октября около часа ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства четырем черниговцам, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским.

Источник: УНН