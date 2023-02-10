Учасникам наркоугруповання, які збували наркотики на території п’яти областей, слідчі повідомили про підозру

Нагадаємо, поліцейські припинили діяльність злочинної групи у складі сімох осіб та вилучили у них наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку на понад 3,5 мільйони гривень.

Встановлено, що фігуранти замовляли гуртові партії «Альфа-PVP», амфетамін, MDMA та канабіс через Інтернет, зберігали та фасували «товар» на дози в орендованому котеджі на Рівненщині, а збували на території Рівненської, Волинської, Житомирської, Тернопільської та Хмельницької областей, куди доставляли заборонені речовини автівкою зі спеціально обладнаним сховищем. Для просування свого «бізнесу» вони навіть створили свій «торговий бренд», яким позначали кожне замовлення. Двоє із них наразі перебувають у Рівненському слідчому ізоляторі, намагались встановити канал надходження наркотиків у СІЗО.

Восьмого лютого неподалік Рівного поліцейські затримали двох фігурантів. В ході обшуків у них вилучили понад три кілограми амфетаміну та близько 350 грамів інших психотропів. На вилучене уже накладено арешт.

За погодженням із прокуратурою чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах за частиною 2 статті 307 КК України.

Сьогодні, 10 лютого, суд обрав затриманим запобіжні заходи: 24-річний житель Хмельниччини перебуватиме під вартою із правом внесення застави, а його 21-річна співмешканка — під цілодобовим домашнім арештом.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших причетних до наркобізнесу осіб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області