Уголовника, убившего гея с сайта знакомств, посадили на 9 лет

Разведенный украинец, который имел за спиной 3 тюремных срока, решил поискать приятного женского общества на сайте знакомств.

Отправив свой номер понравившейся незнакомке, он стал ждать звонка. Вскоре, вместо девушки ему перезвонил незнакомый мужчина, который сообщил, что собирается встретиться с двумя девушками и предложил составить им компанию – посидеть в ресторане. Наш «герой» принял это приглашение.

Прибыв на место встречи, он стал ждать нового знакомого с девушками. Однако вскоре тот явился один, объяснив, что разругался с девушками. Поскольку планы на вечер были сорваны, а новых не предполагалось, мужчины решили затариться пивом в ближайшем супермаркете и распить его в парке. Спустя некоторое время, новый знакомец предложил продолжить застолье у него дома.

Расположившись на кухне, мужчины продолжили распивать коньяк. А дальше что-то пошло не так. Отлучившись в соседнюю комнату, спустя несколько минут хозяин квартиры стал звать гостя. Когда тот вошел в комнату, он увидел мужчину. Развалившегося в кровати в женском белье. Грубо обругав его, гость хотел было уйти, но хозяин стал хватать его за разные части тела, предлагая вступить в половую связь.

Подвыпившему извращенцу было невдомек, что он пригласил в свой дом трижды сидельца, который отбывал сроки за угон, разбой и убийство. И что своим откровенным предложением он неосторожно пересек черту, которую пересекать не стоило.

Разъяренный гость стал методично избивать хозяина квартиры в область головы и шеи, что привело к закрытой черепно-мозговой травме, многочисленным внутренним кровоизлияниям, и остановке сердца, в результате которых, пострадавший скончался.

Покинув квартиру, мужчина спустился на первый этаж, когда внезапно вспомнил, что забыл свою барсетку в квартире. Поднявшись наверх, он увидел, что потерпевший лежит без сознания и решил прихватить что-нибудь из вещей. Ему приглянулись плоский телевизор Samsung, видеокамера Panasonic, портативная колонка JBL, планшет Lenovo, смартфон и ноутбук Samsung, а также мужская дубленка и кошелек с 600 гривнами.

Судебная экспертиза подтвердила показания подозреваемого в том, что погибший был одет в черное кружевное белье. Кроме того, был найден жесткий диск с порнографическими материалами гомосексуального характера, что стало неприятным сюрпризом для его родственников и знакомых.

Однако, этот факт, разумеется, не явился смягчающим обстоятельством совершенного преступления. Зато прежние судимости за разбой и убийство суд счел отягчающим обстоятельством. В результате, неудачное знакомство через интернет, стоило жизни одному человеку и 9 лет лишения свободы другому.

Андрей Майданик, internetua.com