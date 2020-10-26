Украинские пограничники задержали первую контрабанду iPhone12

В Украине большинство официальных ритейлеров объявили о старте продаж новых iPhone начиная с 30 октября.

Пограничники Львовской области задержали первую контрабанду iPhone12 в Украине. Об этом сообщает APnews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В международном автомобильном пункте пропуска «Краковец» во время проверки авто марки «Мерседес», принадлежащем гражданину ФРГ, пограничники обнаружили 5 телефонов Apple iPhone 12 Pro Max на сумму от 270 до 350 000 гривен.

Как уточняет источник, контрабандисты предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тыс грн, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь до 60 тыс. грн.