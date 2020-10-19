Украинцев обманывают мебельщики-аферисты

Мошенники берут задаток под расписку и блокируют клиента во всех мессенджерах

Украинские мошенники начали чаще выдавать себя за мебельщиков. Приезжают к людям, которые решили обновить свою квартиру, договариваются обо всем, берут деньги на материалы под расписку… И исчезают. Возмущенные украинцы обрывают телефоны и обращаются в полицию, но есть ли от этого толк? Все подробности узнали корреспонденты новостей «Сегодня».

Киевлянка Мирослава Моцак мечтала о большом зеркале с лампочками по периметру. Заказала его еще в феврале, и до сих пор ждет, когда ей его привезут. Ну или хотя бы объяснят, в чем дело. Женщина рассказывает, что дизайнер мебели взял задаток, а потом перестал отвечать и по телефону, и в мессенджерах. А другая жительница Киева, Анна Фетисова, заказала у этого же мебельщика кресло. И тоже дала задаток. Сначала горе-мебельщик отчитался ей, что все готово, а потом начал кормить завтраками. Когда женщина устала от такого сервиса, и потребовала вернуть деньги, предприниматель перестал выходить на связь.

Почему деньги берет, а мебель не делает, новости «Сегодня» решили поинтересоваться у самого мебельщика, которого зовут Алексей. Он объясняет, что его подвел поставщик. И добавляет, что когда кто-то начинает на него жаловаться, то за это он благодарен. Мол это реклама.

Про зеркало, которое должен был сделать Мирославе, дизайнер вообще не помнит. Доказать его виновность заказчику будет очень сложно, говорит председатель Союза потребителей Украины Максим Несмеянов. Женщины не подписывали с ним договор, а деньги переводили на обычный карточный счет. Хотя у предпринимателей должны быть специальные реквизиты.

«Надо подписать правильно договор, вычитать договор, во время передачи денег зафиксировать их чеком. Должен быть конечный срок выполнения работ. Например они пишут, что 30 ноября мебель будет сделана, а если возникнут форс-мажорный обстоятельства – указать переносы сроков», – объясняет эксперт.

Пострадавшая Анна же в качестве дополнительных мер обратилась к киберполиции и сообщила банку о подозрительном клиенте.