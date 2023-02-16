Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха Дерипаски на 10 млрд.

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній «Глухівський кар’єр кварцитів», «Хустський кар’єр» та «Жежелівський кар’єр».

Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

Встановлено, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва рф, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.

Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів.

Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

Заходи з націоналізації підприємств країни-агресора проводили співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України