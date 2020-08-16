В Апостолово на Днепропетровщине в квартире взорвалась граната.

хозяева находились в соседней комнате

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел 15 августа на улице Праздничная, 3. Известно, что 33-летний мужчина отдыхал в спальне со своей сожительницей. В этот момент раздался взрыв в соседней комнате. В результате чего повредилось металлопластиковое окно, мебель и батарея.

Во время происшествия никто не пострадал.

Выяснилось, что взорвалась граната «РГ-42».