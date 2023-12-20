Підозру отримали керівники російського ЦВК, які проводили фейкові «вибори» у тимчасово окупованих регіонах України

Служба безпеки задокументувала нові злочини голови центральної виборчої комісії рф Елли Памфілової, яка причетна до ведення агресивної війни проти України.

За даними слідства, посадовиця організувала масштабну фальсифікацію «результатів» незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року.

До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих – кремлівського політтехнолога Павла Андреєва, якого у 2021 році призначили представником російської цвк, та його колегу Людмилу Маркіну.

За вказівкою Памфілової вони брали участь у створенні окупаційних «тервиборчкомів» та штучній «легітимізації» фейкового плебісциту.

Для цього обидва фігуранти голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їхнього складу місцевих колаборантів.

Після проведення зрежисованих «виборів» підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового «волевиявлення».

Також встановлено, що голова російської цвк безпосередньо організовувала фінансування окупаційних «виборчкомів», у тому числі «зарплати» їхніх представників та витрати на виготовлення «бюлетенів».

Крім того, за її дорученням Андреєв створював публічну видимість «виборчого процесу» в окупованих районах України.

Для цього організовував постановочні сюжети росзмі, в яких імітували масовість учасників «голосування» та зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських «кандидатів».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом російським посадовцям про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб).

Нагадаємо, що у серпні цього року за матеріалами СБУ Памфілова уже отримала заочну підозру за підготовку незаконних «виборів» на тимчасово окупованих територіях України.

Оскільки фігуранти перебувають на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України