В Білій Церкві викрили банду яка привласнювала квартири

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Поліція Київщини викрила злочинну групу, яка заволоділа об'єктами нерухомості шляхом шахрайства

Організована злочинна група шахрайськими діями заволоділа нерухомістю на території м. Біла Церква. З серпня 2022 року по березень 2023 року зловмисники реалізовували свій злочинний план, спрямований на незаконне привласнення приватного та комунального майна. Чоловіки заволоділи п’ятьма квартирами на загальну суму майже 4 мільйони гривень.

Злочинна група складалася з семи учасників та одного організатора, які підшукували квартири, власники яких померли, а спадкоємці були відсутні. Вони підроблювали документи з неправдивою інформацією, щоб підтвердити факт спільного проживання з померлими громадянами.

Зловмисники діяли за заздалегідь розробленим планом, прикриваючи свою діяльність “законними” підставами. Вони подавали до  суду позовні заяви з фальшивими даними про визнання права власності на нерухомість. Отримавши рішення суду на свою користь, учасники групи реєстрували майно на підставних осіб, а потім продавали його добросовісним покупцям.

Викрили незаконну діяльність слідчі головного управління поліції Київщини за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Слідчі під процесуальним керівництва Київської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за фактом заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації  поліції Київської області

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