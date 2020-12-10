В «Борисполе» задержали пассажира с контрабандой лекарств на ₴800 тысяч

В аэропорту «Борисполь» пограничники задержали гражданина Турции, который пытался тайно ввезти в Украину лекарственные средства

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера рейсом из Стамбула в Украину прибыл гражданин Турции 1998 года рождения. Для пересечения границы иностранец выбрал «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не имеет ограниченных к перемещению товаров. Во время проведения с пассажиром контроля второй линии человек так же не предоставил никакой информации по перемещению партии медикаментов», — сообщили в ГПСУ.

В чемодане иностранца правоохранители обнаружили 240 упаковок медицинских препаратов. Предварительная стоимость изъятого составляет более 800 тысяч гривен.