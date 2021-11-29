В Черниговской области охотник смертельно ранил приятеля-полицейского

Сотрудник полиции скончался в больнице от огнестрельного ранения.

Сегодня около 4 утра в результате огнестрельного ранения умер в больнице полицейский Черниговского районного управления полиции.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, смертельное телесное повреждение полицейский накануне получил на охоте.

«Вчера около полудня в полицию поступила информация о том, что при охоте в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельного ранения», – отметили в полиции.

На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он поехал с тремя товарищами.

По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по ст. 119 Уголовного кодекса (Убийство по неосторожности), что наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. // УНИАН