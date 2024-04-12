Шахрай, який видурював у пораненого військового $8 тисяч під виглядом хабаря начальнику МСЕК, відбувся дрібним штрафом

Корольовський районний суд міста Житомира визнав громадянина винним у шахрайстві і підбурюванні до передачі неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 квітня.

У лютому 2023 року військовослужбовець поранений у бойових діях після лікування проходив військово-лікарську комісію на предмет придатності до військової служби. При цьому, Він збирав документи для встановлення йому групи інвалідності.

Невстановлена особа надала йому номер номер мобільного телефону обвинуваченого — також військовослужбовця, якого рекомендували як людину, що допомагає у оформленні необхідних документів для медико-соціальної експертної комісії.

На зустрічі 22 лютого 2023 року поблизу військового шпиталю 409 міста Житомира обвинувачений повідомив, що зможе позитивно вирішити питання щодо групи інвалідності за винагороду в 8 000 доларів США, яка нібито буде передана керівнику МСЕК Київської області.

При цьомуь 3 500 доларів треба дати до початку оформлення документів, а решту після отримання виплат від держави як інваліду. Але наміру передавати гроші грошові начальнику МСЕК Київської області обвинувачений нібито не мав, а хотів залишити все собі.

Під контролем правоохоронних органів військовий передав 3500 доларів, з яких тільки 200 доларів були справжніми купюрами, а решта — імітаційні.

Будучи викритим, підозрюваний ініціював укладення угоди про визнання винуватості.

Його оштрафували на 34 тисячі гривень.