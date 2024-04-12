Шахрай, який видурював у пораненого військового $8 тисяч під виглядом хабаря начальнику МСЕК, відбувся дрібним штрафом

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Корольовський районний суд міста Житомира визнав громадянина винним у шахрайстві і підбурюванні до передачі неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 квітня.

У лютому 2023 року військовослужбовець поранений у бойових діях після лікування проходив військово-лікарську комісію на предмет придатності до військової служби. При цьому, Він збирав документи для встановлення йому групи інвалідності.

Невстановлена особа надала йому номер номер мобільного телефону обвинуваченого також військовослужбовця, якого рекомендували як людину, що допомагає у оформленні необхідних документів для медико-соціальної експертної комісії.

На зустрічі 22 лютого 2023 року поблизу військового шпиталю 409 міста Житомира обвинувачений повідомив, що зможе позитивно вирішити питання щодо групи інвалідності за винагороду в 8 000 доларів США, яка нібито буде передана керівнику МСЕК Київської області.

При цьомуь 3 500 доларів треба дати до початку оформлення документів, а решту після отримання виплат від держави як інваліду. Але наміру передавати гроші грошові начальнику МСЕК Київської області обвинувачений нібито не мав, а хотів залишити все собі.

Під контролем правоохоронних органів військовий передав 3500 доларів, з яких тільки 200 доларів були справжніми купюрами, а решта імітаційні.

Будучи викритим, підозрюваний ініціював укладення угоди про визнання винуватості.

Його оштрафували на 34 тисячі гривень.

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