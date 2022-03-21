В Днепре мужчина избил до смерти жену

В Днепре на улице Автодорожная мужчина вызвал полицию, потому что нашел мертвой свою супругу, которую ночью сам же и избил.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на собственные источники.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые установили, что 54-летний мужчина избил ночью 38-летнюю женщину из-за того, что узнал об её измене. На ее теле были обнаружены телесные повреждения и следы от ножа.

Теперь мужчине грозит наказание по ст. 115 Криминального кодекса Украины (умышленное убийство). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи до пятнадцати лет.